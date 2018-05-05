"البحوث الإسلامية": فوانيس رمضان "مش حرام" حتى وإن تضمنت الموسيقى

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يمكن تحريم الفوانيس أو مظاهر الزينة في رمضان، حيث إن الحرام يكون بدليل صحيح من القرآن والسنة، موضحًا أن الموسيقى العادية في الفانوس لا شيء فيها، ولا يوجد إجماع بين الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الفوانيس تبهج الأطفال ومن مظاهر رمضان وليست حرامًا حتى لو كانت بها موسيقى، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الوجه العبوس للإسلام.

وتابع: "الأصل في الأشياء الإباحة والقرآن أباح الزينة، ومظاهر الاحتفال برمضان تدخل في نطاق الإباحة".