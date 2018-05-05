تسجيل الدخول

الوطن

"البحوث الإسلامية": فوانيس رمضان "مش حرام" حتى وإن تضمنت الموسيقى

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"البحوث الإسلامية": فوانيس رمضان "مش حرام" حتى وإن تضمنت الموسيقى

محمد الشحات الجندي

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يمكن تحريم الفوانيس أو مظاهر الزينة في رمضان، حيث إن الحرام يكون بدليل صحيح من القرآن والسنة، موضحًا أن الموسيقى العادية في الفانوس لا شيء فيها، ولا يوجد إجماع بين الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الفوانيس تبهج الأطفال ومن مظاهر رمضان وليست حرامًا حتى لو كانت بها موسيقى، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الوجه العبوس للإسلام.

وتابع: "الأصل في الأشياء الإباحة والقرآن أباح الزينة، ومظاهر الاحتفال برمضان تدخل في نطاق الإباحة".

أخبار متعلقة

محمد الشحات الجندي: الشذوذ الجنسي فاحشة وضد الطبيعة البشرية

محمد الشحات الجندي: الشذوذ الجنسي فاحشة وضد الطبيعة البشرية
"البحوث الإسلامية": تنفيذ برامج رمضانية تستهدف الشباب والأطفال والنساء

"البحوث الإسلامية": تنفيذ برامج رمضانية تستهدف الشباب والأطفال والنساء
"البحوث الإسلامية" يعلن النتيجة النهائية لبعثة شهر رمضان لدول العالم

"البحوث الإسلامية" يعلن النتيجة النهائية لبعثة شهر رمضان لدول العالم
"البحوث الإسلامية: من دخل المسجد والإمام يخطب يصلى ركعتين خفيفتين

"البحوث الإسلامية: من دخل المسجد والإمام يخطب يصلى ركعتين خفيفتين
"البحوث الإسلامية" يحدد حالتين يحرم فيهما الرسم والتصوير والنحت

"البحوث الإسلامية" يحدد حالتين يحرم فيهما الرسم والتصوير والنحت

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

سائق "أوبر" يطرد دبلوماسيا إسرائيليا من سيارته

سائق "أوبر" يطرد دبلوماسيا إسرائيليا من سيارته

بعد قتله لطفلين.. أطباء يكشفون مكونات "بخور الناموس" ومدى خطورته

بعد قتله لطفلين.. أطباء يكشفون مكونات "بخور الناموس" ومدى خطورته

"النقد الدولي": تراجع مصر عن إصلاحات دعم الطاقة يعرض الموازنة للمخاطر

"النقد الدولي": تراجع مصر عن إصلاحات دعم الطاقة يعرض الموازنة للمخاطر

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع ديون مصر لأول مرة منذ 10 سنوات

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع ديون مصر لأول مرة منذ 10 سنوات

نتانياهو يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء

نتانياهو يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء

اختيارات الوطن

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الأكثر قراءة

عاجل