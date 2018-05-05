بالفيديو| إليسا تؤدي أغنية "يا مرايتي" بـ"ذا فويس" مع متسابقي فريقها

أدت الفنانة إليسا أغنية "يا مرايتي" بصحبة فريقها المتبقي من برنامج "ذا فويس"، المتسابقان خالد حلمى وهالة المالكي، أمام الجمهور الحاضري للحلقة في الأستوديو، خلال مرحلة العروض المباشرة الخامسة والأخيرة.

وفي نهاية العرض، فازت المتسابقة هالة المالكي بتصويت الجمهور، لتصعد إلى المرحلة النهائية من البرنامج، السبت المقبل.

يذكر أن برنامج "ذا فويس" يشارك فيه اليوم 8 مواهب فقط خلال الحلقتين "الخامسة" من العرض المباشر والأخير و"النصف النهائي" والتي سيكون للجمهور أصحاب القرار وتصويتهم هو من سيحدد المشاركين في دور نصف النهائي.