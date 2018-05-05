وكيل "تعليم النواب": نظام التعليم الحالي "مقرف" وغير مُرض

قال الدكتور محمد هاني، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم ربما تكون جيدة، لكن الأزمة تكمن في طريقة تقديمها للجمهور ومدى فهم أولياء الأمور لها، موضحًا أن المنظومة الحالية للتعليم غير مرضية، فهناك 52 ألف مدرسة بينها 49 ألف تعليم حكومي، و3 آلاف تعليم دولي وخاص وغيره.

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن التعليم الأساسي في المنظومة الحالية مُقرف وغير مُرضي وليس به منتج علمي جيد، ولا تقييم جيد، على حد وصفه.

وتابع: "إحنا عندنا أولادنا في هذه المنظومة، إحنا مندوبي ونواب الشعب، وأكيد مش هنضر الشعب، ولايجب أن نُدير منظومة التعليم من الشارع أو من أولياء الأمور، وكل شخص يتحدث في تخصصه".