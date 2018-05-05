تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "تعليم النواب": نظام التعليم الحالي "مقرف" وغير مُرض

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وكيل "تعليم النواب": نظام التعليم الحالي "مقرف" وغير مُرض

محمد هاني

قال الدكتور محمد هاني، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم ربما تكون جيدة، لكن الأزمة تكمن في طريقة تقديمها للجمهور ومدى فهم أولياء الأمور لها، موضحًا أن المنظومة الحالية للتعليم غير مرضية، فهناك 52 ألف مدرسة بينها 49 ألف تعليم حكومي، و3 آلاف تعليم دولي وخاص وغيره.

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن  التعليم الأساسي في المنظومة الحالية مُقرف وغير مُرضي وليس به منتج علمي جيد، ولا تقييم جيد، على حد وصفه.

وتابع: "إحنا عندنا أولادنا في هذه المنظومة، إحنا مندوبي ونواب الشعب، وأكيد مش هنضر الشعب، ولايجب أن نُدير منظومة التعليم من الشارع أو من أولياء الأمور، وكل شخص يتحدث في تخصصه".

أخبار متعلقة

خبير تربوي: ثورة أولياء الأمور ضد نظام التعليم الجديد ليست في محلها

خبير تربوي: ثورة أولياء الأمور ضد نظام التعليم الجديد ليست في محلها
طارق شوقي: نستهدف توفير التعليم اللازم لأبناء الطبقات الأدنى

طارق شوقي: نستهدف توفير التعليم اللازم لأبناء الطبقات الأدنى
شوقي: نظام التعليم الحالي يضعف الشخصية والهوية ولا يؤهل لسوق العمل

شوقي: نظام التعليم الحالي يضعف الشخصية والهوية ولا يؤهل لسوق العمل
وزير التعليم: كل أسرة سيصلها تقريرا أسبوعيا عن أداء ابنها بالمدرسة

وزير التعليم: كل أسرة سيصلها تقريرا أسبوعيا عن أداء ابنها بالمدرسة
وزير "التعليم" عن أزمة الكثافة الطلابية: "مش في كل المدارس"

وزير "التعليم" عن أزمة الكثافة الطلابية: "مش في كل المدارس"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

بالفيديو| المتسابقة "دموع" تؤدي "مرني" بحلقة نصف النهائي بـ"ذا فويس"

بالفيديو| المتسابقة "دموع" تؤدي "مرني" بحلقة نصف النهائي بـ"ذا فويس"

"واقعة غريبة".. حصان يقاضي صاحبته ويطالبها بتعويض 100 ألف دولار

"واقعة غريبة".. حصان يقاضي صاحبته ويطالبها بتعويض 100 ألف دولار

مرتضى منصور: "عليّا الطلاق ما بتدخل في شغل المدربين"

مرتضى منصور: "عليّا الطلاق ما بتدخل في شغل المدربين"

وكيل "تعليم النواب": نظام التعليم الحالي "مقرف" وغير مُرض

وكيل "تعليم النواب": نظام التعليم الحالي "مقرف" وغير مُرض

عمرو أديب ساخرا من مطالبة الإخوان بالمصالحة: "بعتوا الإخوان ودم رابعة"

عمرو أديب ساخرا من مطالبة الإخوان بالمصالحة: "بعتوا الإخوان ودم رابعة"

اختيارات الوطن

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الأكثر قراءة

عاجل