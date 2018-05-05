مشرف على المتحف الكبير: الزائر يستطيع حضور الموكب الجنائزي لعنخ آمون

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن فريق العمل من المتحف المصري الكبير والمتحف الحربي أجرى معاينة للعجلة لحربية السادسة للملك توت عنخ آمون وأعد تقريرا عن حالتها خلال استقبال العجلة لعرضها ضمن المجموعة الكاملة له داخل المتحف المصري الكبير.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الزائر يستطيع أن يحضر الموكب الجنائزي للملك توت عنخ آمون، موضحًا أن كل آثار الملك توت عنخ أمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن العمل على العجلة استغرق ستة أيام، شملت الترميم الأولي والتغليف، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف سيشهد وجود 45 ألف قطعة أثرية.