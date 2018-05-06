دينا شرف الدين تكشف سر غياب أحمد عبد العزيز عن الأعمال الفنية  

قالت دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبدالعزيز، إن عدم وجود أعمال تليق بزوجها على الشاشات وراء غيابه عن تقديم الأعمال الفنية الفترة الماضية، موضحة أنه خلال فترة اختفاء زوجها عن الشاشة كانت أعماله تعاد باستمرار.

وأضافت "شرف الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أن إعادة أعمال زوجها رغم اختفاءه عن الشاشة يؤكد على حب الجمهور لها فضلاً عن النجاح الكبير التي حظيت به تلك الأعمال.

وأشارت إلى أن زوجها عاد بمسلسلات متميزة مثل "حق ميت" و"الأب الروحي" و "أريد حلا".