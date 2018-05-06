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الوطن

ديل بييرو مشيدا بصلاح: "لاعب عجيب للغاية.. وكان منافسا قويا ليوفنتوس"

اليوم AM 04:07
كتب: شريف سليمان
ديل بييرو مشيدا بصلاح: "لاعب عجيب للغاية.. وكان منافسا قويا ليوفنتوس"

ديل بييرو

أشاد النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، قائد فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا الأسبق، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، واصفًا إياه باللاعب الذي كان منافسًا كبيرًا في اليوفنتوس، عندما كان محترفًا ضمن صفوف فريق روما الإيطالي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خيرى رمضان عبر القناة الأولى، أن صلاح استطاع تطوير نفسه، ويعيش لحظات لا يمكن تخيلها. 

وتابع: "إنه مدهش وعجيب للغاية، هو أصبح أفضل بكثير مما كان في روما، لكن الدوري الإيطالي صعب للغاية ويختلف كثيرًا عن الدوري الإنجليزي".

 

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