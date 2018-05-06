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الوطن

نعمان رافضا دعوات المصالحة مع الإخوان: "إرهابيين وبيخترعوا دين جديد"

اليوم AM 04:32
كتب: دعاء نادي
نعمان رافضا دعوات المصالحة مع الإخوان: "إرهابيين وبيخترعوا دين جديد"

كمال الهلباوي

شن الإعلامي حاتم نعمان، هجومًا حادًا على كمال الهلباوي، المتحدث باسم جماعة الإخوان السابق والمنشق عنهم، بسبب دعوته للمصالحة بين الدولة والجماعة، موضحا أنه ما زال هناك طابور خامس وخونة وإخوان يعملون ضد الدولة لتدميرها.

وأضاف "نعمان"، خلال تقديمه برنامج "حكاية وطن"، على قناة "إل تي سي"، أن الإخوان لديهم مناهج وكتب خاصة لجذب وتجنيد الشباب وضمهم إلى الجماعة، وضمهم إلى دين حسن البنا وسيد قطب، رافضًا التصالح مع الإخوان كونهم منظومة إرهابية.

وتابع: "الإخوان بيحاولوا يخلقوا دين جديد، دين حسن البنا وسيد قطب، ويعملون تحت إشراف منظمات بريطانية صهيونية".

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