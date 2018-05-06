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الوطن

برلماني عن قرار غلق دور مسنين: "وفروا البديل الأول"

اليوم AM 04:44
كتب: شريف سليمان
برلماني عن قرار غلق دور مسنين: "وفروا البديل الأول"

النائب محمد فؤاد

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه صدر قرار بإغلاق دور الأيتام ورعاية كبار السن، في حالة عدم وجود سلالم طوارئ فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "وفروا بديل الأول، ومكنش ينفع القرار يطلع قبل وجود البديل".

بدوره قال علاء عبدالعاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي، إنه لم يتم إغلاق أي دار مسنين حتى الآن، لافتًا إلى أن الوزارة أخبرت بعض الدور بضرورة توفيق أوضاعهم. 

وتابع: "آخر خطوة ممكن ناخدها إننا نقفل المكان، وإحنا بنتحمل مسؤولية أمن وسلامة جميع النزلاء".

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