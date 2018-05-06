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الوطن

فاعل خير يستجيب لمبادرة "مساء DMC" ويتبرع بـ150 ألف جنيه لـ"أبو الريش"

اليوم AM 04:46
كتب: شريف سليمان
فاعل خير يستجيب لمبادرة "مساء DMC" ويتبرع بـ150 ألف جنيه لـ"أبو الريش"

الإعلامية إيمان الحصري

استجاب مواطن، للمبادرة التي أطلقها برنامج "مساء DMC"، للتبرع لمستشفى أبو الريش، معلنا تبرعه بمبلغ 150 ألف جنيه للمستشفى. 

وقال المواطن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن المبادرة رائعة للغاية، خاصةً أن المستشفى تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين. 

ووجه الشكر لمقدمة البرنامج على المبادرة التي أطلقتها، فيما علقت الأخيرة قائلة: "150 ألف جنيه هيعملوا حاجات كتيرة، فمحدش يستهون بـ10 أو 20 أو 200 جنيه، لإن أي مبلغ هيروح المستشفى هيساعد أطفال كتير".

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