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الوطن

"تعليم شمال سيناء" تبدأ التجهيزات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

اليوم AM 08:38
كتب: محمد مقلد
"تعليم شمال سيناء" تبدأ التجهيزات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

مديرية التعليم بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان التجهيزات الخاصة بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة، حيث يصل عدد الطلاب بتلك المراحب إلى 7600 طالب وطالبة مقيدين بجميع مدارس المحافظة.

وأكد بيان المديرية، أنه تم تجهيز 11 لجنة لاستقبال طلبة الثانوية العامة البالغ عددهم 3400 طالب بخلاف طلبة المنازل المتواصل تقدمهم، واللجان موزعة في مدينة العريش 5 لجان مخصصة لطلبة مركز العريش وطلبة مركزي الحسنة ونخل، وفي الشيخ زويد لجنتان إحداها لطلبة مدينة الشيخ زويد، وأخرى لطلبة مدينة رفح، وفي بئر العبد 4 لجان للطلبة من مدينة بئر العبد وقسم رمانة.

وأشار البيان إلى أن طلبة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، مقررا أن يؤدوا الامتحانات في 21 لجنة موزعة في كل مراكز المحافظة، مقررًا لها أن تستقبل 4200 طالب.

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