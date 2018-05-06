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الوطن

"تموين أسيوط": توريد 57 ألف طن قمح لشون ومطاحن المحافظة

منذ 38 دقيقة
كتب: سعادأحمد
"تموين أسيوط": توريد 57 ألف طن قمح لشون ومطاحن المحافظة

أرشيفية

قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين في أسيوط، إن ما وُرّد من محصول القمح حتى صباح اليوم بلغ 57 ألف طن بمختلف شون ومطاحن المحافظة، مؤكدا سير عملية توريد القمح بالمحافظة إلى الصوامع والشون والمطاحن دون أي معوقات.

وأضاف خليفة، أنهم شكّلوا لجان لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين، مؤكدا استلام المحصول طبقا للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة في أسيوط، أن المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة تبلغ نحو 239 ألف و105 أفدنة، وجارٍ استلام المحصول من المزارعين دون توقف، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة من قبل المسؤولين في المديرية حيث يقومون بالنزول إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

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