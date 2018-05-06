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الوطن

إعدام 204 كيلو أغذية وأعلاف في حملة على الأسواق بالمنصورة

منذ 4 دقيقة
كتب: صالح رمضان
إعدام 204 كيلو أغذية وأعلاف في حملة على الأسواق بالمنصورة

اعدام مواد غذائية بالمنصورة

خرجت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد رأفت عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، أسفرت الحملة عن إعدام 204 كيلو مواد غذائية، وأعلاف دوان عبارة عن 25 كيلو سمك مجمد، و104 كيلو زيت سرجة، و3 شيكارة في 25 علف دواجن.

جاء ذلك تنفيذًا للقرار رقم 165 لسنة 2017، بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق والسلع الغذائية، في نطاق المركز بشكل دوري ومستمر، تحت إشراف المهندس وائل وجدي عليوة، وسوسن يوسف مجاهد، نائبا رئيس المركز.

شارك في الحملة فتحي أحمد قاسم، رئيس اللجنة، وأحمد رزق النشاوي، مدير عام إدارة البيئة ووكيل اللجنة، والدكتور علاء الفيومي، مدير إدارة الصحة العامة بالطب البيطري، وريهام الحلو، رئيسة الوحدة المحلية بنقيطة.

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