تسجيل الدخول

الوطن

حريق يلتهم محصول 9.5 فدان قمح في الفيوم قبل السيطرة عليه

منذ 17 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
حريق يلتهم محصول 9.5 فدان قمح في الفيوم قبل السيطرة عليه

صورة أرشيفية-حريق قمح

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بجرن قمح، بعزبة فراج دانيال، بمركز إطسا، أدى لاحتراق القمح المحصود من 9.5 فدان، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بجرن قمح بعزبة فراج دانيال، ووفقا للبيان الأمني، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه، دون إصابات.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص تبين نشوب الحريق بجرن قمح مخزن به محصود 9.5 فدان، ملك 8 مواطنين، وجميعهم يقيمون عزبة فراج دانيال، وأسفر الحريق عن احتراق القمح المحصود بالكامل، وأرجعوا سبب الحريق في محضر الشرطة، إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية المخصصة لإنارة الجرن، ولم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وقيد برقم 2931 لسنة 2018م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أخبار متعلقة

السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح دون إصابات أو وفيات بالفيوم

السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح دون إصابات أو وفيات بالفيوم
حريق شقة في "العبودي" بالفيوم.. والنيابة تطلب تحريات المباحث

حريق شقة في "العبودي" بالفيوم.. والنيابة تطلب تحريات المباحث
عاجل| مصرع شابين وإصابة سيدة باختناق في حريق بمخبز آلي بالفيوم

عاجل| مصرع شابين وإصابة سيدة باختناق في حريق بمخبز آلي بالفيوم
السيطرة على حريق بمخزن أخشاب وحظيرة مواشي دون إصابات بالفيوم

السيطرة على حريق بمخزن أخشاب وحظيرة مواشي دون إصابات بالفيوم

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

إعدام 204 كيلو أغذية وأعلاف في حملة على الأسواق بالمنصورة

إعدام 204 كيلو أغذية وأعلاف في حملة على الأسواق بالمنصورة

دفاع متهم بـ"أحداث عنف العدوة": موكلي نظره ضعيف.. ولا يمشي دون مرافق

دفاع متهم بـ"أحداث عنف العدوة": موكلي نظره ضعيف.. ولا يمشي دون مرافق

كولومبيا تعلن استئناف محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني

كولومبيا تعلن استئناف محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني

مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات شمالي العراق

مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات شمالي العراق

رئيس جامعة طنطا ووفد طلابي يزورون مصابي القوات المسلحة بمستشفى المعادي

رئيس جامعة طنطا ووفد طلابي يزورون مصابي القوات المسلحة بمستشفى المعادي

اختيارات الوطن

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة

عاجل