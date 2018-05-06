حريق يلتهم محصول 9.5 فدان قمح في الفيوم قبل السيطرة عليه

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بجرن قمح، بعزبة فراج دانيال، بمركز إطسا، أدى لاحتراق القمح المحصود من 9.5 فدان، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بجرن قمح بعزبة فراج دانيال، ووفقا للبيان الأمني، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه، دون إصابات.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص تبين نشوب الحريق بجرن قمح مخزن به محصود 9.5 فدان، ملك 8 مواطنين، وجميعهم يقيمون عزبة فراج دانيال، وأسفر الحريق عن احتراق القمح المحصود بالكامل، وأرجعوا سبب الحريق في محضر الشرطة، إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية المخصصة لإنارة الجرن، ولم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وقيد برقم 2931 لسنة 2018م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.