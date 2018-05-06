جيش الاحتلال يعلن قصف هدف لـ"حماس" بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن قصف موقع تابع لحركة "حماس" الفلسطينية، شماليّ قطاع غزة، بزعم استخدامه كمنصة لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن طائرة دون طيار أطلقت صاروخا باتجاه نقطة عسكرية لحماس يتم استخدامها لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ومساء أمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" عن مقتل 6 من عناصرها بانفجار وقع في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ستة فلسطينيين، ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أي علاقة له بالانفجار.