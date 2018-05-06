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الوطن

كولومبيا تعلن استئناف محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
كولومبيا تعلن استئناف محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني

الرئيس الكولومبي-خوان مانويل سانتوس-صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، أنّ الجولة الخامسة من محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني، ستستأنف في العاصمة الكوبية هافانا.

وصرّح سانتوس أنّ الحكومة الكولومبية ستجتمع مجدداً مع جيش التحرير الوطني، في هافانا الأسبوع القادم، بهدف استئناف محادثات السلام، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، أمس السبت، قبيل اجتماعه مع ممثلي حركة القوات المسلحة الثورية "فارك"، في مدينة تورباكو الكولومبية.

وفي 19 الشهر الماضي، قررت الأكوادور ترك مهمة الرقابة والإشراف على محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وجماعة "جيش التحرير الوطني" التي كانت تستضيفها على أراضيها.

جدير بالذكر، أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني" كانت قد بدأت في مارس الماضي بهدف التوصل لاتفاق خاص بوقف إطلاق النار، وكان من المنتظر أن تنتهي الجولة المذكورة في 18 مايو الحالي، وعملية السلام بين الحكومة الكولومبية، والمتمردين، كانت تسير تحت رقابة وضمانة الإكوادور، وتشيلي، وكوبا، وفنزويلا، والنرويج، والبرازيل.

وانتهى في 9 يناير الماضي اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني"، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، وعقب ذلك، استأنف جيش التحرير هجماته التي تستهدف المجتمع، وقوات الأمن، والبنى التحتية، وخطوط أنابيب البترول، رغم إعلان الحكومة عن رغبتها في تجديد وقف إطلاق النار.

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