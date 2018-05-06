الانتخابات التونسية: تأخر فتح مراكز الاقتراع ببعض المناطق الحدودية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن قرار مراجعة توقيت فتح مراكز الاقتراع ببعض المناطق الحدودية للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكشف بيان للهيئة عقب انطلاق الانتخابات في كامل التراب التونسي أنها قررت تأخير انطلاق العمل بـ 172 مكتبا بساعة ونصف عن التوقيت الرسمي لبدء الانتخابات وغلقها على الساعة الرابعة مساء وانطلاق الفرز فيها بعد ذلك. ولم يكشف البيان عن أسباب ذلك.

من جانب آخر قالت مصادر محلية إنه تم غلق مراكز اقتراع بمنطقة " قفصة" في الجنوب التونسي بسبب أخطاء في أوراق الاقتراع.

هذا وفتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها وبدأ الناخبون التونسيون في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والجهوية في أول انتخابات تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وبدأ توافد الناخبين على مكاتب الاقتراع بشكل بطيء في الفترة الأولى من التصويت، كما لوحظ في مركز الانتخاب في شارع مرسيليا وسط العاصمة التونسية.