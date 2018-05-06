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الوطن

هيثم الحريري: تربينا على وطنية خالد محيي الدين ويجب تخليد ذكراه

منذ 17 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
هيثم الحريري: تربينا على وطنية خالد محيي الدين ويجب تخليد ذكراه

الراحل خالد محيي الدين

نعى النائب هيثم الحريري نجل القيادي اليساري أبو العزب الحريري الراحل خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع وزعيمه، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، نقل إثره إلى مستشفى المعادي العسكري بعد إصابته بنزلة شعبية حادة.

وقال الحريري، لـ"الوطن"، "أنا من مواليد يونيو 1976، فنشأتي كانت مع بداية حزب التجمع في مصر وتربيت داخل مقرات حزب التدجمع وبدأت مع وجود خالد محيي الدين فتعملت الكثير من مواقفه الوطنية ومن تاريخه، وخصوصًا في ثورة 1952، وتمسكه بالمسار الديمقراطي، فقدم تضحيات شديدة ودفع الثمن من اسمه وتاريخه وحياته، في ظل حكم عبد الناصر والسادات حتى مبارك ودوره السياسي حتى برلمان 2005، فلا بد من تخليد ذكراه وتكريمه .

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