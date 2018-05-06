القسام يتوعد إسرائيل بالعقاب ويؤكد نجاح عناصره في كشف مخطط تجسس

قال بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجموعة من "مجاهديها" أفشلوا مخططاً تجسسياً خطيراً على قطاع غزة، متوعدة الاحتلال بالرد ودفع الثمن.

وأشار البيان الصادر، اليوم، إلى أسماء شهداء القسام مساء أمس في عملية التفجير بوسط القطاع، وهم: "القائد الميداني محمود وليد حسن الأستاذ (34 عاماً) من مسجد الزاوية بدير البلح وسط القطاع، القائد الميداني وسام أحمد محمد أبو محروق، (27 عاماً) من مسجد السلام بدير البلح وسط القطاع، والقائد الميداني طاهر عصام سلامة شاهين (29 عاماً) من مسجد عقبة بن نافع بدير البلح وسط القطاع، والقائد الميداني موسى إبراهيم محمود سلمان، و(30 عاماً) من مسجد يافا بدير البلح وسط القطاع، والمجاهد القسامي محمود محمد عبد الرحمن الطواشي (27 عاماً) من مسجد الزاوية بدير البلح وسط القطاع، والمجاهد القسامي محمود سعيد حلمي القيشاوي (29 عاماً) من مسجد فلسطين بمدينة غزة.

وقالت القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان الشهداء الذين ارتقوا مساء أمس غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهم في مهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرة، حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير للنيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، حيث نجح شهداؤنا الأبرار بعد عملٍ وجهدٍ دؤوب في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة، وتمكنوا من حماية شعبنا ومقاومته من مخاطر غايةٍ في الصعوبة، وأفشلوا هذا المخطط الاستخباري التجسسي الكبير الذي كان يعول عليه العدو الصهيوني وأجهزة مخابراته، ولقد قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لشعبهم وهم يتعاملون مع هذه المنظومة الخطيرة التي كانت تحمل في تركيبتها التفجير الآلي (التفخيخ) كما أعدها العدو الصهيوني.

وأكدت كتائب القسام أنه أمام هذه الجريمة الجديدة وهذا العبث الصهيوني في الساحة الفلسطينية، فإن مسيرة الجهاد والمقاومة تسير بكل قوةٍ وثقةٍ نحو تحقيق وعد الله بالنصر والتحرير وتتبير علو الصهاينة على أرضنا المقدسة، وأوضحت القسام انها تقدم هؤلاء الشهداء الأبرار في مواجهة المشروع الصهيوني لتتلاقى أرواحهم مع أرواح أبناء شعبنا الذين يخوضون مسيرات العودة المباركة على طريق التحرير والعودة وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال.

وأكد البيان ان هناك جوانبُ مهمةٌ في هذا الحدث الكبير سنكشفها أمام شعبنا الفلسطيني وسنضعه في تفاصيلها خلال مرحلةٍ لاحقة، وحملت القسام "العدو الصهيوني المجرم" المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة، وتابع البيان: "سيدفع العدو الصهيوني الثمن غالياً، ونقول بأن تسديد فاتورة الحساب قادمٌ لا محالة بإذن الله، وإن النتائج ستكون مؤلمةً لهذا العدو الغاصب".