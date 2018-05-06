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أرامكو ترسي صفقات بـ7 مليارات دولار على 16 شركة محلية

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
أرامكو ترسي صفقات بـ7 مليارات دولار على 16 شركة محلية

شركة "أرامكو" السعودية-صورة أرشيفية

وسّعت أرامكو السعودية برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، وتقوية علاقتها بالقطاع الصناعي المحلي، عن طريق توقيع اتفاقيات شراء مع 16 شركة سعودية لتصنيع أوعية الضغط، بقيمة إجمالية تتجاوز 26 مليار ريال، خلال 10 سنوات. 

وكأحد أهداف برنامج "اكتفاء" ستركز اتفاقيات الشراء التي تم توقيعها مطلع مايو الجاري على قيام المصنّعين المحليين بتزويد أرامكو السعودية بأوعية الضغط، مما يمكن هذه الشركات من تطوير إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"الإخبارية.

 وتضم قائمة الشركات السعودية، شركة الزامل لمعدات المعالجة، شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، شركة سي بي أي العربية، شركة هشام السويدي للتجارة المحدودة، مصنع جياد، شركة العليان ديسكون الصناعية، الشركة العربية للصناعات المعدنية، شركة الخليج للأعمال الحديدية، شركة بمكو للصناعات الحديدية، شركة ناتكو الرشيد الشرق الأوسط المحدودة، شركة الزامل للأعمال المعدنية، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، شركة بيترون السعودية الصناعية، شركة إنماء لتصنيع الحديد، شركة معدات النفط والغاز، ومصنع شركة سماء الخليج.

وأثنى نائب الرئيس للشراء والإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، على شركات التصنيع لتطويرها خطط عمل محكمة لتحقيق متطلبات برنامج اكتفاء، والتي تهدف إلى خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، وإتاحة فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال تصنيع قطع أوعية الضغط.

ودعا العبدالكريم الشركات المصنّعة للعمل جنبًا إلى جنب مع أرامكو السعودية بهدف زيادة نسبة السعودة بموجب هذه الاتفاقيات على جميع المستويات وفي جميع التخصصات ليشمل ذلك المهندسين واللحامين وغيرهم من العاملين ذوي المهارات الحرفية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات طويلة المدى ستسهم في زيادة إمكانات القطاع الصناعي المحلي وتزويد أرامكو السعودية بمواد وخدمات عالية الجودة".

وبين أن برنامج اكتفاء هو حجر الزاوية لعملية الشراء في أرامكو السعودية، وسيسرّع من وتيرة التوطين، ويعزز الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيساعد على تنويع مصادر الاقتصاد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتمثل أوعية الضغط مجموعة من المعدات الرئيسية والمهمة لمنشآت المعالجة في قطاع النفط والغاز والتي تحتاج إلى إمكانات تصنيعية ومهارات حرفية عالية.وتقوم أرامكو السعودية بتوسيع نطاق متطلبات اكتفاء ليشمل مشتريات المواد الاستراتيجية مثل: معدات الحفر، وأنظمة التشغيل الآلي للعمليات، وأوعية الخطوط، والمضخات، والصمامات.

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