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الوطن

أمين "اتحاد عمال مصر" ينعى خالد محيى الدين

منذ 12 دقيقة
كتب: حسام حربى
أمين "اتحاد عمال مصر" ينعى خالد محيى الدين

خالد محيى الدين

نعى النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، ومؤسس حزب التجمع، والذي وافته المنية، صباح اليوم.

وتقدم وهب الله بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، مؤكدا تقديره لما قدمه للوطن من إسهامات كبيرة في الحياة السياسية والحزبية.

وغيب الموت، اليوم، خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وزعيم حزب التجمع، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابته بنزلة شعبية حادة، نُقل إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.

 

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