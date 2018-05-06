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الوطن

عبد العال: قانون "أوبر" و"كريم" في غاية الأهمية.. وتأخرنا فيه كثيرا

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد طارق
عبد العال: قانون "أوبر" و"كريم" في غاية الأهمية.. وتأخرنا فيه كثيرا

على عبد العال

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، في غاية الأهمية، وخصوصا أن مصر تأخرت كثيرا في دخول الاقتصاد التشاركي والذي أدى إلى تقدم دول كثيرة.

وأضاف عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة في أثناء مناقشة مشروع القانون، أنه لا يجب على الإطلاق من دخول القطاع الخاص، فهذا النوع من الاقتصاد وتعظيم دوره لدعم اقتصاد الدولة، وخصوصا أن الممارسات السيئة الماضية تم تفاديها من خلال حزمة من التشريعات وعلى رأسها الدستور، وعلى وسائل الإعلام دعم هذا التوجه.

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