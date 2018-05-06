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الوطن

"المؤتمر" عن خالد محيي الدين: الأمة العربية فقدت فارس الديمقراطية

منذ 17 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"المؤتمر" عن خالد محيي الدين: الأمة العربية فقدت فارس الديمقراطية

الراحل خالد محيي الدين

نعى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وفاة فارس الديمقراطية خالد محيي الدين، مؤكدا أن مصر والأمة العربية والقوى الوطنية والاشتراكية فقدت فارس الديمقراطية النبيل، الراحل العظيم خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع.

وتوجه حزب المؤتمر، في بيان له، أصدره منذ قليل بخالص العزاء لمصر وشعبها وأحزابها السياسية في وفاة فارس الديمقراطية والعدالة والحريّة، وحقوق الإنسان المغفور له بإذن الله تعالى أستاذ الأجيال خالد محيي الدين، الذي كان دائما يدافع عن مصر والأمة العربية أمام العالم كله، متوجها بخالص العزاء لأسرة الراحل ولجميع محبيه وتلاميذه في كل مكان داخل مصر وخارجها.

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