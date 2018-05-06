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الوطن

وزير النقل: سنبدأ في وضع اللائحة التنفيذية لقانون "أوبر" و"كريم" قريبا

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد طارق
وزير النقل: سنبدأ في وضع اللائحة التنفيذية لقانون "أوبر" و"كريم" قريبا

هشام عرفات

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن الحكومة ستبدأ في وضع الائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، بشكل سريع بمجرد موافقة البرلمان عليه، خصوصًا أنها ستأخذ مجهودًا كبيرًا جدا.

وأضاف عرفات، في كلمة له بالجلسة العامة في أثناء مناقشة مشروع القانون، أن دول الخارج لجأت إلى مثل هذه الوسائل منذ أكثر من 25 عاما على الرغم من عدم وجود التطبيقات الذكية والإنترنت بالشكل الموجود الآن، مشيرًا إلى أن القانون سيقنن وضع قائم لشركات تعمل منذ 3 سنوات دون استفادت الدول منها.

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