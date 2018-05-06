وزير النقل: سنبدأ في وضع اللائحة التنفيذية لقانون "أوبر" و"كريم" قريبا

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن الحكومة ستبدأ في وضع الائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، بشكل سريع بمجرد موافقة البرلمان عليه، خصوصًا أنها ستأخذ مجهودًا كبيرًا جدا.

وأضاف عرفات، في كلمة له بالجلسة العامة في أثناء مناقشة مشروع القانون، أن دول الخارج لجأت إلى مثل هذه الوسائل منذ أكثر من 25 عاما على الرغم من عدم وجود التطبيقات الذكية والإنترنت بالشكل الموجود الآن، مشيرًا إلى أن القانون سيقنن وضع قائم لشركات تعمل منذ 3 سنوات دون استفادت الدول منها.