رئيس الوزراء يعطي جمعيتين ومؤسسة أهلية امتيازات "السلطة العامة"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإضافة صفة النفع العام على جمعيتين، ومؤسسة أهلية.

وتضمن القرار جمعيتي إعمار بلدنا للتنمية بالقاهرة، والفتح للخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية بمركز أبوتشت في قنا، ومؤسسة مصر العليا الخيرية بأسيوط.

ومنح رئيس الوزراء الجمعيتين والمؤسسة امتيازات السلطة العامة في عدم جاوز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.