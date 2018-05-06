رئيس الوزراء: ملتزمون بالاستمرار في برنامح الإصلاح الاقتصادي

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في برنامح الإصلاح الاقتصادي، موضحا خلال كلمته في مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي أنه لا مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل حسم.

وشارك في المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزراء الإسكان والبترول وقطاع الأعمال والتضامن ومجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين، إلى جانب عدد من أهم الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها في السياق المصري.