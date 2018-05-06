الوكيل الشرعي لـ"مطروح الأزهرية": انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات

أكد الشيخ نجيب عبدالوهاب، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل الإعدادي والثانوي والقراءات، تسير بهدوء دون أي شكاوى أو تجاوزات بجميع الإدارات التعليمية بالمنطقة، مشيدًا بانتظام اللجان وانضباطها.

وخلال زيارة الوكيل الشرعي للمنطقة، أكد أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الأسئلة من المنهج، كذلك حث الطلاب على ضرورة التركيز أثناء أداء الإمتحان، وعدم التسرع في الإجابات والتنظيم الجيد لورقة الإجابة، مؤكدًا توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، والتصدي لمحاولات الغش، مع تحري الدقة في المراقبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطالب أو المعلم الذي يساعد على الغش.