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الوطن

11 مايو.. "تسمحيلي بالرقصة دي" على "قصر ثقافة الأنفوشي"

منذ 29 دقيقة
كتب: الهام زيدان
11 مايو.. "تسمحيلي بالرقصة دي" على "قصر ثقافة الأنفوشي"

أفيش مسرحية "تسمحيلي بالرقصة دي"

يستعد قصر ثقافة الأنوفشي لاستقبال العرض المسرحي "تسمحيلي بالرقصة دي" من إخراج إيهاب يونس يوم 11 مايو الجاري، ويستمر العرض إلى يوم 15 مايو، وذلك في السابعة مساءً على "المسرح الصغير" بالأقصر.

"تسمحيلي بالرقصة دي" تأليف: سامح عثمان، تمثيل: ناهد عادل، ونور القاضي، وهشام عبد النبي، وأحمد الزيات، ومحمد شاكر، وهالة القاضي، وياسمين مصطفى، ومحمد خميس، وديكور وملابس: أحمد حشيش، موسيقى وألحان: محمد شحاتة.

دراما حركية: الدكتور أحمد يونس، ساعد في الإخراج محمد الحمامصي، وحسام حسن، والمخرج المساعد أحمد خالد، والمخرج المنفذ محمد خميس، وإخراج إيهاب يونس.

 

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