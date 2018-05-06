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الوطن

النيابة تواصل سماع أقوال أقارب ضحايا "فيلا الرحاب"

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد سيف
النيابة تواصل سماع أقوال أقارب ضحايا "فيلا الرحاب"

الضحايا

قال مصدر قضائي، إن نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول تواصل سماع أقوال أقارب أسرة "فيلا الرحاب" بعد العثور على جثث كل من "عماد سعد، 56 سنة، والزوجة وفاء فوزي، 43 سنة والأبناء الثلاثة محمد ونورهان، طالبان في الفرقة الثالثة بكلية إقتصاد وعلوم سياسية جامعة المستقبل، ومحمد 17 سنة".

وأةضح المصدر، لـ"الوطن"، أنه عُثر على جثة الأم على أريكة بغرفة الضيوف في غرفة الاستقبال "كنبة بالصالون"،  وإلى جوارها جثة ابنتها "نورهان"، بينما عثر على جثة الأب على مقربة منها ملقاة على أرضية الرسبشن وإلى جواره مسدس 9 ملي، بينما عثر على جثة ابنيه "محمد" في غرفة نومه، وعثر على جثة الابن الآخ "عبدالرحمن" أمام باب المطبخ.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، قال إنه تم العثور على جثث أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص داخل فيلا بمنطقة الرحاب، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، مضيفا أن الجثث لزوج وزوجة وأطفالهما الثلاثة، موضحا أن المعاينة الأولية ترجع قيام الأب بقتل أولاده الثلاثة وزوجته بواسطة سلاحه الناري الخاص به ثم انتحر، وأشار المصدر إلى أن منافذ الفيلا سليمة ومغلقة وهو ما يؤكد عملية الانتحار.

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