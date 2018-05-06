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الوطن

برلماني: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد حامد
برلماني: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

طارق السيد

أشاد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بإسهامات شركة إيني المتواصلة في مصر من حفر وتنقيب عن الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن إعلان الشركة الإيطالية تحقيق اكتشاف بترولي جديد في الصحراء الغربية باسم "فاغور"، يؤكد أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف السيد في تصريحات له، أن هذا الاكتشاف لم يكن الأول، فقد سبق واكتشفت الشركة العديد من الحقول داخل مصر، وأبرزها حقل "ظهر" أضخم حقول البترول بالبحر المتوسط، ولن يكون الأخير فقد وعدت الشركة أيضا بالتنقيب عن باقي الحقول بجانب الحقل الجديد "فاغور" حيث من المنتظر اكتشاف المزيد من البترول بالصحراء الغربية لتتواصل إنجازات إيني داخل مصر.

وأوضح أن هذه الاكتشافات البترولية ستجعل مصر قوى عظمى في مجال البترول والغاز كما ستجعلها من الدول المصدرة لهم خلال الأعوام القليلة المقبلة، هذا بجانب التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

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