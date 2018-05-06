إسماعيل: الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج المحلي

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه بحث خلال لقائه مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، آخر إجراءات وزارة الصحة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطوير المستشفيات في بورسعيد ومدن القناة وخطة الوزارة في استكمال مشروعاتها، والمستشفيات التي سيتم افتتاحها هذا العام.

وأضاف إسماعيل، في بيان له، أن حزمة الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، متابعا: "هناك جهود كبيرة في مجال شراكة القطاع الخاص، حيث أنه لا بد من زيادة الحوافز والضوابط لجذب القطاع الخاص، وسيستفيدوا من المزايا التى تقدمها الحكومة والبنك المركزي للمستثمرين".

وأشار إلى أن هناك جهود تبذل في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، معتبرا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج المحلي.

وحول لقائه بالدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أكد أن اللقاء تضمن إشادة الصندوق بما تم من برامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتا إلى أن "هناك تقدير للإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا".