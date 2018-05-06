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الوطن

مقتل عامل على يد عمه لخلافات الجيرة في البحيرة

منذ 19 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مقتل عامل على يد عمه لخلافات الجيرة في البحيرة

اللواء علاء الدين عبدالفتاح

لقى عامل زراعي مقيم بإحدى قرى مركز إيتاى البارود في البحيرة، مصرعه متأثًرًا بإصابته بطلق ناري من بندقية عمه، لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

وكان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتلقي العقيد محمد زايد، مأمور مركز إيتاى البارود، إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "ع. ص"، 37 سنة، عامل زراعي، ومقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر.

وانتقل ضباط البحث الجنائى، برئاسة المقدم حازم الشيخ، مفتش المباحث، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز إيتاى البارود، لمكان الواقعة، وتبين أن "ع. س"، خفير نظامي بالمعاش، 50 سنة، هو مرتكب الواقعة بعد أن أطلق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، لخلافات الجيرة بينهما وفر هاربا.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، مدير النيابة، وسكرتارية محمد سمك، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب.

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