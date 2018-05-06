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الوطن

محافظ الإسماعيلية وكامل الوزير يتفقدان مشروع أنفاق قناة السويس الجديد

منذ 19 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية وكامل الوزير يتفقدان مشروع أنفاق قناة السويس الجديد

محافظ الإسماعيلية يلتقى اللواء كامل الوزير بمقر الانفاق.

التقى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، بمقر مشروع أنفاق قناة السويس الجديد، وفى حضور المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مهندس أسامة عبد العزيز، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور مهندس السيد حجازي، مدير عام تطوير العشوائيات.

واستعرض المحافظ ورئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق فيما بين الهيئة والمحافظة وتحت أشراف قيادات الهيئة الهندسية.

وأشاد المحافظ بجهود ودعم القوات المسلحة لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها بالإسماعيلية في الوقت الراهن.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ تطوير وتجميل جميع المحاور المرورية والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظ، وتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بداية من منطقة التقاء الطريق الدائري مع طريق بورسعيد وحتى ميدان مسجد الدوحة وميدان حارس التاريخ، والتي تشمل أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات وصيانة واستبدال الكشافات بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد المحافظ خلال الجولة ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتلك المناطق لسرعة انجازها وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي المشرق للمحافظة، مشيرًا إلى أن الاسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الفريد في قلب المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس وما تشهده من انجازات ومشروعات عملاقة.

 

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