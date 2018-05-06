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الوطن

"الروتاري الدولي" يكرم صحفي "الوطن" أيمن حمزة

منذ 48 دقيقة
كتب: الوطن
"الروتاري الدولي" يكرم صحفي "الوطن" أيمن حمزة

مسئول روتاري يكرم الزميل أيمن حمزة

كرم المهندس حمادة زهران، محافظ المنطقة الروتارية "2451- مصر"، أيمن حمزة الصحفي بجريدة الوطن، خلال حفل ختام مؤتمر الروتاري الدولي الخامس مساء أمس.

وقال زهران، خلال حفل ختام المؤتمر الذي حمل شعار "السلام يصنع الفرق": "أن التكريم سببه ما يتمتع به حمزة من مصداقية، ودور جريدة الوطن فى تغطية الأحداث بدقة ومصداقية".

من جانبها أشادت ميان رسلان، رئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري الدولي في مصر، بنجاح المؤتمر، مؤكدة أن الأندية تحولت لخلية نحل تعمل في تناغم لتنمية القرى الأكثر فقرا، والمشاركة في حملات مكافحة العمى وفيرس سي، وغيره من المشروعات التنموية المختلفة بالعديد من المحافظات، مشيرة إلى أن المؤتمر كرم جميع الاندية التى شاركت في تقديم الخدمات التنموية لتحفيز الجميع على العمل والتطوع والعطاء في حب مصر.

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