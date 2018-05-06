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الوطن

وكيل "تموين البحر الأحمر" يتفقد المجمعات الاستهلاكية بالغردقة

منذ 47 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وكيل "تموين البحر الأحمر" يتفقد المجمعات الاستهلاكية بالغردقة

وكيل التموين

تفقد المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، المجمعات الاستهلاكية بمدينة الغردقة وضواحيها ومتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وخاصة السلع الرئيسية، وذلك برفقة مدير عام التجارة الداخلية.

شملت الجولة تفقد المصرية ماركت بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية من السكر والأرز والزيت واللحوم، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

كما وجه المحافظ بالإعلان عن الأسعار في مكان بارز للمستهلك.

وتأتي جولة وكيل وزارة التموين التفقدية بناء على تعليمات اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه سيجري بجولات يومية على كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة بغرض التأكد من مدى توافر كافة السلع بأسعار تناسب المواطن.

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