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الوطن

محافظ دمياط لرؤساء الأحياء ومشرفي النظافة: "اللي هيقصر منكم هيمشي"

منذ 42 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط لرؤساء الأحياء ومشرفي النظافة: "اللي هيقصر منكم هيمشي"

محافظ دمياط

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة بنطاق المحافظة برفع مستوى النظافة، مؤكدًا: "اللي هيقصر منكم هيمشي".

كما وجه المحافظ إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور على كافة المراكز والمدن للتأكد من عمل رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة والعمال المقيدين بالكشوف بمهام عملهم الموكلة إليهم وفى حال ثبات تقصيرهم سيتم إقالتهم فورا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز الإشراف على أعمال النظافة والمرافق بمحافظة دمياط والوحدات التابعة لها،

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