"أمن القليوبية" يتصدى لمحاولة تعد على نقطة شرطة في "أبو الغيط"

أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، وقوة نقطة شرطة أبوالغيط مركز القناطر، محاولة 10 أشخاص مجهولين التعدي على النقطة ورشقها بالحجارة، حيث نجحت القوات في تفريق المعتدين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للهرب دون إلحاق أي أذى أو تلفيات بقوة أو مقر النقطة.

حرر محضر بالواقعة، وجاري تحديد المتورطين في الواقعة وملاحقتهم.

وكان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، بتعرض نقطة شرطة ابوالغيط بالقناطر لمحاولة فاشلة لرشق القوات بالحجارة، حيث جرى السيطرة على الموقف ومنع المعتدين من الاقتراب من النقطة الأمنية.

ودلت التحريات أن المشاركين في الواقعة 10 أشخاص مجهولين تفرقوا فور تعامل القوات معهم بقنبلة غاز مسيل للدموع، وجاري ملاحقتهم.

وأكد مصدر أمني أن الأمور هادئة بالقرية ومحيط النقطة وليس هناك أي إشتباكات أو عمليات إطلاق رصاص في القرية.