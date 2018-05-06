تسجيل الدخول

الوطن

"أمن القليوبية" يتصدى لمحاولة تعد على نقطة شرطة في "أبو الغيط"|

منذ 42 دقيقة
كتب: حسن صالح
"أمن القليوبية" يتصدى لمحاولة تعد على نقطة شرطة في "أبو الغيط"|

جانب من الحملة

أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، وقوة نقطة شرطة أبوالغيط مركز القناطر، محاولة 10 أشخاص مجهولين التعدي على النقطة ورشقها بالحجارة، حيث نجحت القوات في تفريق المعتدين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للهرب دون إلحاق أي أذى أو تلفيات بقوة أو مقر النقطة.

حرر محضر بالواقعة، وجاري تحديد المتورطين في الواقعة وملاحقتهم.

وكان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، بتعرض نقطة شرطة ابوالغيط بالقناطر لمحاولة فاشلة لرشق القوات بالحجارة، حيث جرى السيطرة على الموقف ومنع المعتدين من الاقتراب من النقطة الأمنية.

ودلت التحريات أن المشاركين في الواقعة 10 أشخاص مجهولين تفرقوا فور تعامل القوات معهم بقنبلة غاز مسيل للدموع، وجاري ملاحقتهم.

وأكد مصدر أمني أن الأمور هادئة بالقرية ومحيط النقطة وليس هناك أي إشتباكات أو عمليات إطلاق رصاص في القرية.

أخبار متعلقة

ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 11 ألف حكم في "مثلث أبو الغيط" بالقليوبية

ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 11 ألف حكم في "مثلث أبو الغيط" بالقليوبية
إزالة 10 حالات بناء مخالف بأبو الغيط

إزالة 10 حالات بناء مخالف بأبو الغيط
حملة مكبرة لإزالة التعديات عن أملاك الدولة بقرية أبو الغيط بالقناطر

حملة مكبرة لإزالة التعديات عن أملاك الدولة بقرية أبو الغيط بالقناطر
أبو الغيط يسافر إلى الكويت لبحث الشؤون العربية

أبو الغيط يسافر إلى الكويت لبحث الشؤون العربية
الأمن يحاصر منطقة أبو الغيط في القناطر لضبط متهم بقتل أمين شرطة

الأمن يحاصر منطقة أبو الغيط في القناطر لضبط متهم بقتل أمين شرطة

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

إسماعيل يناقش توصيل الغاز للمنازل وتطبيق "التأمين الصحي" مع الوزراء

إسماعيل يناقش توصيل الغاز للمنازل وتطبيق "التأمين الصحي" مع الوزراء

محافظ دمياط يمنح رؤساء الوحدات مهلة أسبوع للنهوض بمنظومة النظافة

محافظ دمياط يمنح رؤساء الوحدات مهلة أسبوع للنهوض بمنظومة النظافة

"الإحصاء": 2% زيادة في عدد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر

"الإحصاء": 2% زيادة في عدد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر

اختيارات الوطن

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل