محافظ بورسعيد: ميكنة العمل داخل جميع أحياء المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، على هامش زيارته للمحافظة للمرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن بورسعيد من أولى المحافظات التي سيتم ميكنة العمل بجميع أحيائها، وربطها بآلية موحدة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وسرعة تأدية الخدمة من خلال مراكز متطورة.

يذكر أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو باستخدام تطبيق إيجابي للتليفون المحمول الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في يناير من العام الماضي، بالإضافة إلى إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية.