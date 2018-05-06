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الوطن

"سيناء أرض البطولات" ندوة لـ"قومي المرأة" بإعلام بورسعيد

منذ 15 دقيقة
كتب: هبه صبيح
"سيناء أرض البطولات" ندوة لـ"قومي المرأة" بإعلام بورسعيد

ندوة اكتوبر ببورسعيد

عقد المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، برئاسة نجلاء ادوار، ندوة اليوم، بعنوان "سيناء أرض البطولات"، برعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

حاضر الندوة، اللواء وسام حافظ، من أبطال حرب أكتوبر، وممدوح التابعى، مدير مكتبة مصر العامة، ومنال البدوى، إعلامية بتليفزيون القنال، ومرفت الخولى، المقرر المناوب للمجلس ومدير عام إعلام القناة، والدكتورة مها زكريا، نائب رئيس جامعة بورسعيد  لشؤون خدمة المجتمع، وإيمان جاد الكريم، مقرر المجلس القومى للسكان، وهدى صالح وكيل مديرية التربية والتعليم، ومنى المغربى، وعدد من  قدامى المحاربين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت نجلاء إدوار إن أرض سيناء تعتبر من أعظم الأراضي المقدسة التي سال على ترابها دماء الكثير من الشباب والرجال العظماء وهى مصدر للقوة لأهل مصر، فلا يوجد منزل لم يوجد به أب وجد شارك في حرب سيناء، والتي تبث الطاقات الإيجابية والروحية بالشعور بالفخر مما مر من لحظات كثرة على تلك الأشخاص، فيمدون الأجيال الأخرى بالشعور بالقوة ، فتلك من أعظم المشاعر التي تجعل ممن حولهم يشعرون بالقوة حقاً.

واستعرض اللواء وسام حافظ، قصة المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي في يونيو 1968.

وأوضح أنه من بين ما قامت به المجموعة أسر أول مقاتل إسرائيلي والنصر على إسرائيل في "حرب الألغام"، وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد في تلك الحرب التي دارت في سيناء.

كما تناول القصة الكاملة والحقيقة لاستهداف رجال الضفادع البشرية المصرية للسفن الإسرائيلية في ميناء إيلات، وكذلك تفاصيل الهجوم بالصواريخ على إيلات.

كما جرى عرض فيلم وثائقي.

واختتمت الندوة بتقديم درع المجلس القومي للمرأة لتكريم اللواء وسام حافظ وعدد من قدامى المحاربين تعظيما لدورهم الرائد في حفر تاريخ مصر العظيم .

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