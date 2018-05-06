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الوطن

«مدبولى» لرؤساء المدن: «مطلوب شغل من نار.. واللى مش هيقدر يقول»

اليوم PM 10:46
كتب: جهاد عباس

من النسخة الورقية

العدد : 2199

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«مدبولى» لرؤساء المدن: «مطلوب شغل من نار.. واللى مش هيقدر يقول»

اهتمام حكومى بمشروعات البنية الأساسية والمرافق

أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن الفترة المقبلة تتضمن تكليفات كثيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية المدن وتطويرها، مضيفاً: «لدينا تكليفات رئاسية فى الفترة القادمة أضعاف ما أنجزناه فى السنوات الأربع الماضية.. فيه شغل نار مطلوب، واللى مش هيقدر يقول». ووجه الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، اليوم، بحضور عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد تقرير خلال أسبوع يتضمن المشروعات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، على أن تكون الأولوية لمشروعات الطرق، والمحاور التنموية فى كل مدينة، والبنية الأساسية، وتطوير مداخل المدن، وتنسيق الموقع، مضيفاً: «هذه مسئوليتكم، وليست مسئولية أحد آخر».

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، و«سكن مصر» و«دار مصر» بكل مدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وضرورة العمل على سرعة تشغيل الخدمات المنفذة، حتى يستفيد بها السكان، بمجرد حصولهم على الوحدات السكنية.

وكلف وزير الإسكان، بمتابعة موقف توصيل المرافق للأراضى التى يتم طرحها للمواطنين بنظام القرعة العلنية، مؤكداً «إذا حدث أى تأخير يكون رئيس الجهاز نفسه على علم بسببه، وعليه حل ذلك».

وزير الإسكان: الأولوية للطرق والمحاور التنموية والبنية الأساسية

وقال «مدبولى»: «إزالة الإشغالات والباعة الجائلين فى المدن الجديدة مسئولية رئيس الجهاز، ونوابه، ومعاونيه، ولن نسمح بوجود هذه المظاهر العشوائية فى المدن الجديدة، وعليكم المتابعة اليومية لهذا الملف المهم».

وطلب «مدبولى» من رؤساء أجهزة المدن الجديدة أن يكون هناك استعداد كامل فى كل جهاز لمواجهة الطوارئ، والأزمات، خاصة المناخية، بخطة طوارئ محددة، مع ضرورة التأكد من كفاءة عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعتها، وتطويرها بصورة مستمرة. وأشار الوزير إلى أن هناك تقييماً مستمراً لأداء كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونوابهم، ومعاونيهم، ومدى قدرة كل منهم على تنفيذ المهام الموكلة له.

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