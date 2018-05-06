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الوطن

محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

منذ 20 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

محافظ قنا خلال جولة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، عدد من المستشفيات بمركزي ابو تشت ونجع حمادي، يرافقه الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة بقنا.

تفقد محافظ قنا المقر المؤقت لمستشفى أبو تشت العام، لمتابعة سير وانتظام العمل بها، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وجرى المرور على كافة أقسام المستشفى.

ووجه المحافظ العاملين بالمستشفى بضرورة تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، كما أوصى بمراعاة تطبيق معايير النظافة العامة بجميع أقسام المستشفى.

وتابع المحافظ أعمال الإنشاءات التي تجري بمستشفى أبو تشت ونجع حمادي ضمن مشروع إحلال وتجديد مستشفيات (دشنا – أبو تشت - نجع حمادي) بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه مشيرا أن وزارة الصحة سوف توفر الأجهزة الطبية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد مباشرة.

وأطلع الهجان على سير العمل بإنشاءات المرسى السياحي علي النيل بمدينة نجع حمادي بطول 84 مترًا بتكلفة 3 ملايين جنية، مشيرا أن المرسى سيستقبل المراكب والبواخر السياحية للعمل على تنشيط حركة السياحة بالمدينة .

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