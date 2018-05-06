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الوطن

تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

أمس PM 11:51
كتب: سالي يوسف
تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

مشيخة الأزهر _ صورة أرشيفية

أعلن الأزهر الشريف، عبر موقعه الإلكتروني، فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم "معلم مساعد" من خريجي جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وفقا لقانون 156 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتي جاءت كما يلي:

1 - معلم مساعد (قرآن كريم):

أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر، تخصص (علوم شرعية – علوم عربية).

أن يكون المتقدم من ساكني محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا،أسيوط، الوادى الجديد، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر، أسوان".

2 - معلم مساعد (رياضيات):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات "التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خريجي كليات جامعات أخرى، تخصص رياضيات".

أن يكون المتقدم من ساكني محافظات "القليوبية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر، أسوان".

3 - معلم مساعد (رياض أطفال) "إناث":

أن تكون المتقدمة من خريجات كليات "رياض الأطفال، الدراسات الإنسانية قسم رياض أطفال، التربية قسم طفولة".

أن تكون المتقدم من ساكني محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر".

4 - معلم مساعد (لغة إنجليزية):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات "اللغات والترجمة، أو التربية، أو الآداب، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، تخصُّص لغة إنجليزية".

أن يكون المتقدم من ساكني محافظة الأقصر.

أما الشروط العامة للمتقدمين فجاءت على النحو التالي:

أولا: ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عاما وقت الإعلان، اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.

ثانيا: تكون الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها بالوظائف المعلنة ثم باقي مراكز المحافظة، طبقا لما ورد بنموذج الإعلان.

ثالثا: ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن (جيد).

رابعا: لا يجوز التقدم بطلب للنقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام العمل، ويكون التقدم وفق النطاق الجغرافي الوارد بالإعلان، ويرجع في ذلك إلى بطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.

خامسا: يتم استكمال نسبة 5% للمعاقين من الوظائف المعلن عنها بهذا الإعلان، والتي لم تستوف بالمسابقات السابقة لهذا، شريطة تقديم شهادة التأهيل.

على أن يستمر التقديم لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان على النموذج المعد لذلك، وعلى المتقدم متابعة موعد ومكان الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، ويتم التسجيل في الوظائف من خلال ملء بيانات استمارة التقديم على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

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