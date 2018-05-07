إيمان أبو طالب تقدم حفل تكريم أبطال "ولاد البلد" بحضور وزيرة الثقافة

قال أشرف طلبة، مدير عام المسرح الحديث، إن فريق عمل مسرحية "ولاد البلد"، يستعدون، اليوم الإثنين، لتكريمهم في حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبعض قيادات الثقافة التي ساهمت في دعم العمل وتجواله في المحافظات المختلفة وذلك بالمسرح الحديث.

وأضاف طلبة، أن فريق العمل تحمل الصعاب أثناء تجواله في المناطق النائية، وذلك ليستمتع جماهير تلك المناطق بالفعاليات الفنية، وليقوم بتوصيل الرسالة التي يحملها العمل الفني، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية اللامعة النجمة إيمان أبوطالب.

يحضر التكريم عدد من قيادات الثقافة والفنانين علي رأسهم الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.