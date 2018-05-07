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الوطن

شعبة المواد الغذائية: أسعار المكسرات زادت.. وسنطرحها مخفضة في معارضنا

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
شعبة المواد الغذائية: أسعار المكسرات زادت.. وسنطرحها مخفضة في معارضنا

المكسرات

قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم طرح المكسرات في معارض الغرفة التجارية بأسعار مخفضة.

وأضاف عصفور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن أسعار المكسرات تشهد ارتفاعًا هذا العام، متابعًا: "البندق كان بـ140 جنيه ودلوقتي بقى بـ160 جنيه، اللوز زاد من 185 جنيه السنة اللي فاتت، السنة دي بقى بـ230 جنيه السنة دي، وعين الجمل بـ280 جنيه السنة دي". 

وتابع، أن مؤسسات الدولة تكاملت فيما بينها لتوصيل المكسرات بأسعار جيدة للمستهلكين. 

 

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