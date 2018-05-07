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الوطن

اليوم.. "خيري" يشرح النظام التعليمي الجديد لأولياء الأمور في البحيرة

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. "خيري" يشرح النظام التعليمي الجديد لأولياء الأمور في البحيرة

أحمد خيرى

تستضيف محافظة البحيرة، اليوم، أحمد خيري، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لقاء جماهيرى بمجمع دمنهور الثقافي بمدينة دمنهور، يتحدث خلاله حول النظام التعليمى الجديد وتعريب المدارس التجريبية.

ويحضر اللقاء محمد سعد، وكيل وزاره التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وعدد من أولياء الأمور.

وقال المهندس الاستشاري أحمد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء إدارة بندر دمنهور التعليمية، إنه بمجرد صدور قررات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وحدوث بلبلة بين أولياء الأمور، قام بالتواصل معهم من خلال اتحاد أولياء الأمور، ووجه الدعوة لأحمد خيري المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الذي رحب بالفكرة وسيقوم بتوضيح رؤية الوزير والإجابة على تساؤلات أولياء الأمور.

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