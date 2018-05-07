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مؤشر نيكي القياسي يغلق مستقرا وسط عوامل متضاربة

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
مؤشر نيكي القياسي يغلق مستقرا وسط عوامل متضاربة

أرشيفية

أغلق المؤشر نيكي القياسي مستقرا بعد تعاملات اتسمت بالتقلب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم، إذ طغت آمال شراء البنك المركزي في صناديق المؤشرات على ضعف أسهم الشركات المالية جراء تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر عند 22467.16 نقطة بعد أن مني بخسائر في وقت سابق. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 17734.18 نقطة.

وتوقع المتعاملون، أن يشتري بنك اليابان في صناديق المؤشرات لدعم السوق بعد جلسة صباحية ضعيفة.

واتسمت التعاملات في السوق بالتقلب بعد مكاسب في التداولات الصباحية مع عودة المستثمرين من عطلة الأسبوع الذهبي وغياب أي مفاجآت بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء الماضي. وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة.

وارتفعت الأسهم عالية السيولة مثل مجموعة مونكس وأقبل المستثمرون الأفراد على شراء السهم ليصعد 5.2%، وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة.

وزادت الأسهم الدفاعية بما في ذلك المرافق، وارتفع سهم طوكيو الكتريك 4.6% وتشوبو إلكتريك باور 2.7%.

في المقابل تراجعت أسهم الشركات المالية التي تبحث عن منتجات تدر عائدا أعلى مثل السندات الأجنبية بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى في عدة أسابيع يوم الجمعة قبل أن تغلق مستقرة.

وفقد مؤشر قطاع الأوراق المالية 1.3% وكان الأسوأ أداء وتراجعت شركات التأمين 0.9%. ونزل سهم نومورا 2.2% وتي آند دي 2.5%.

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