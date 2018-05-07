بدء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من دورة الحاضنة التكنولوجية

بدأت حفل تخرج 10 شركات تكنولوجية ناشئة من الدورة الأولى للحاضنة التكنولوجية، والتي تحمل اسم "طريق"، وهي أول حاضنة متخصصة في صناعة الإلكترونيات من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بدعم وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هشام عزت الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

وتستهدف حاضنة "طريق" أصحاب الابتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها مع التركيز على المشروعات ذات الأهداف الإستراتيجية للدولة والعائد المباشر على الاقتصاد القومي، وحل المشكلات والتحديات الصناعية القائمة فعليا، من خلال تلقي المشكلات من الجهات الصناعية، ورواد الصناعة في مصر، وإيجاد حلول لها عن طريق الأفكار الابتكارية المتقدمة.