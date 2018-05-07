الليلة.. "المحور" تعرض تغطية خاصة لندوة "سيناء تنتصر من جديد" بالأوبرا

تقدم قناة المحور الفضائية في الحادية عشر مساء اليوم، تغطية خاصة لندوة "سيناء تنتصر من جديد"، والتي أقيمت بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبرئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد.

وشارك في الندوة، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، واللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية.

كما تعرض القناة الاحتفالية الموسيقية والتي أقيمت على هامش الملتقى لفرقة عشاق النغم، والتي تعزف مقطوعات موسيقية لمجموعة من الأغاني المصرية الوطنية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار.