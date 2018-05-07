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الوطن

مديرية أمن القاهرة تحتفل بـ"يوم التميز" وتكرم 200 رجل شرطة من قوتها

منذ 15 دقيقة
كتب: خالد فهمي
مديرية أمن القاهرة تحتفل بـ"يوم التميز" وتكرم 200 رجل شرطة من قوتها

مدير أمن القاهرة أثناء تكريم رجال الشرطة المتميزين

 أناب اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، لتسليم الأنواط وشهادات التقدير للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين من قوة المديرية، في احتفالها  بـ"يوم التميز" 2018، ممن قدموا الكثير من الجهد والعطاء وكان لهم إسهامات مميزة في تحقيق الأمن بالعاصمة.

وشمل الاحتفال الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكلا من العميد نبيل سليم، العميد إبراهيم ملك، العميد هبة كمال، ومنح نوط الامتياز من الطبقة الثانية للعقيد أشرف عبدالعزيز، ومنح نوط الامتياز من الطبقة الثالثة للنقيب جمال عدلي، ونوط الاستحقاق من الطبقة الثالثة لأمين شرطة طارق إسماعيل، وعريف إسلام فوزي، والمجند علاء زغلول.

كما تكريم 176 ضابطا، و22 أمين وفرد شرطة، وعاملين مدنيين، و5 مجندين.

وبدأ الحفل بأيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الأمن كلمة خلال أكد فيها على سياسة وزارة الداخلية الدائمة في حسن معاملة المواطنين ومراعاة ضوابط حقوق الإنسان، وأنه من ضمن معايير تقييم رجل الشرطة، كما قدم الشكر لكل من المكرمين على جهودهم بالتعاون مع زملائهم الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أمن وإستقرار الوطن الذي يسهم في إحراز المزيد من التقدم ودفع التنمية والبناء والتطلع لمستقبل مشرق إنشاء الله.

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