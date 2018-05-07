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الوطن

اليوم.. "شباب النواب" تناقش حقوق أعضاء النوادي الخاصة

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد حامد
اليوم.. "شباب النواب" تناقش حقوق أعضاء النوادي الخاصة

النائبة سيلفيا نبيل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها عصر اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، بشأن مشكلات الأندية الرياضية الخاصة وحفظ حقوق أعضاء تلك الأندية، وتحديدا مشكلة نادي سماش القطامية التي أثيرت في الأونة الأخيرة.

وقالت سيلفيا نبيل إن اللجنة تعقد جلسة استماع بشأن طلب الإحاطة الخاص بحقوق أعضاء النوادي الخاصة وحفظها، خاصة بعد القانون الجديد الذي يقنن أوضاع النوادي الخاصة، لافتة إلى عدم الحديث حتى الآن عن الأعضاء وحفظ حقوقهم.

وتعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم، بحضور الصحفيين والنقاد الرياضيين والقنوات الرياضية المتخصصة وممثلي وزارة الشباب والاستثمار وحماية المستهلك عن طريق جلسة استماع للنوادي الخاصة.

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