تحقيقات "خلية البدرشين": مزارع وجد أحد أسلحة الجريمة بأرضه وأبلغ الأمن

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية خلية البدرشين الإرهابية التي نفذت حادث استهداف دورية أمنية بمنطقة البدرشين ومحاولة إحراق المجني عليهم بعد قتلهم، أن منفذي الهجوم المسلح على سيارة الشرطة بالبدرشين تخلصوا من إحدى البنادق الآلية المستخدمة في هذه الجريمة، بإلقائها في قطعة أرض زراعية، فعثر عليها صاحب الأرض وأبلغ أجهزة الأمن ليتبين من واقع تقارير الفحص الفني أنها اُستخدمت في الحادث.

وأسندت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إلى أربعة من المتهمين في القضية، اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية متمثلة في بنادق سريعة الطلقات وذخائر مما تستعمل عليها وإخفائها، وتوفير ملاذ آمن لإرهابيين.

كما أسندت إلى متهمين آخرين اتهاما بتمويل جماعة إرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لعناصرها، وحيازة وإحراز بندقيتين آليتين ومسدس والذخائر التي تستعمل عليها.

وجاء في اعترافات المتهمين، أنهم انضموا إلى الخلية الإرهابية بغرض استهداف قوات الشرطة بعمليات عدائية، كما أقر المتهم الخامس عمرو محمد أبوسريع عطا الله، بعلمه أن شقيقه المتوفي "حسن" كان يتولى قيادة الخلية الإرهابية، مع علمه بأغراضها إلا أنه لم يكن من المنضمين إليها، فيما أقر المتهم السادس محمود رمضان عبدالجواد بقيامه بنقل أسلحة نارية لصالح عناصر الخلية، غير أنه لم يكن يعلم بأن تلك الأسلحة مسروقة من قوات الشرطة المستهدفة في هجوم البدرشين.